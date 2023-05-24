عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

5 أسرار ستزيل الدهون
5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة إكتشفيهم

يفقد معظم الأشخاص أيضًا العضلات أثناء التخلص من الدهون، مما يزيد من الضعف والتعب المفاجئ نتيجة لذلك، ينخفض ​​وزنك بسرعة، ولكن لا يوجد انخفاض في الدهون الزائدة في الجسم ولكن هناك بعض أسرار فقدان الوزن التي تساعد فقط في تقليل الدهون.

 

 أعطى اختصاصي التغذية بعض معلومات عن هذه الأسرار لتقليل الدهون، يمكنك الحصول على أفضل النتائج باتباع هذه النصائح بانتظام خلال رحلة فقدان الدهون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

أهالي قرية أم القصور بمنفلوط يشكون استمرار انقطاع الكهرباء

وفقا للقانون .. مهام الاتحاد المصري للجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي

رفع الأثقال سيحرق الدهون

رفع الأثقال سيحرق الدهون

أخبر اختصاصي التغذية أن رفع الأثقال يجب أن يتم فقط لتقليل الدهون وبهذا تتطور ألياف عضلاتك يتم تسريع عملية التمثيل الغذائي عن طريق رفع أو سحب الأوزان الثقيلة ومع ذلك، خلال هذا الوقت، اعتني بسلامتك تمامًا.

التمرن على معدة فارغة

 لتقليل دهون البطن يجب ممارسة الرياضة على معدة فارغة في الصباح في هذا الوقت، يكون جسمك في حالة صيام، وهو الأفضل لحرق الدهون، في هذا الوقت، حتى التمرين البسيط مثل المشي السريع يعطي الكثير من الفوائد.

العشاء فى وقت بعيد عن النوم 

عجلوا العشاء

تناول العشاء في وقت مبكر وتناول عشاء خفيف. مع هذه النصيحة، ستحصل أيضًا على الطاقة اللازمة حتى تنام ليلًا وسيتم حرق السعرات الحرارية أيضًا، إذا تم تناوله في وقت متأخر من الليل ، يتم تخزينه على شكل دهون.

حرق الدهون بالنوم

حرق الدهون بالنوم

 وفقًا لأخصائي التغذية ، يمكن حرق الدهون المتراكمة حتى أثناء النوم، لأن الجسم يحتاج إلى سعرات حرارية حتى للنوم لهذا ، توقف عن تناول الطعام قبل ساعات قليلة من النوم ، واسمح للجسم باستخدام الدهون لإصلاح الجسم أثناء النوم.

الماء والشاي الأخضر

الماء والشاي الأخضر

اشرب كمية كافية من الماء والشاي الأخضر خلال النهار، سيؤدي ذلك إلى تسريع حرق الدهون من خلال أكسدة، تساعد الأكسدة في حرق الدهون عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

الاتحاد المصري للجهات العاملة الاتحاد المصري أخت التمثيل الغذائي التخلص من الدهون الدهون الزائدة السعرات الحرارية الدهون المتراكمة رفع الأثقال سيحرق الدهون التمرن على معدة فارغة العشاء فى وقت بعيد عن النوم حرق الدهون بالنوم الماء والشاي الأخضر ممارسة الرياضة ممارسة معدة فارغة يحرق الدهون عملية التمثيل الغذائي عضلات طاقة سعرات حرارية ساعات قليلة تقليل دهون البطن تسريع حرق الدهون تقليل الدهون ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

بعد تنازل الأهلي.. موعد نظر لجنة التظلمات لطعن كهربا على عقوبات الانضباط

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

موضوعات متعلقة

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

برلمانى: مجموعات الدعم أفضل سلاح لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر

ترشيحاتنا

الزمالك يبحث عن عرض مناسب لبيع لاعبه

ليس تمردا على بوتين.. خبير عسكري أمريكي يكشف الهدف الحقيقي لعملية بيلجورود

5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

الأزمة في السودان وسوريا واللاجئين.. اجتماعات مهمة لوزير الخارجية في جنيف

روسيا تعزز وجودها في المحيط الهادئ.. استعدادات لنقل أحدث غواصة محملة بصواريخ باليستية

اليوم انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في 6 محافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية.. تعرف عليها

أعراض وأسباب صادمة لالتهاب الأعصاب في القدم.. تعرف عليها

لو بتعيط بدون سبب.. تعرف على أعراض وأسباب رهاب الخلاء

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ