5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

يفقد معظم الأشخاص أيضًا العضلات أثناء التخلص من الدهون، مما يزيد من الضعف والتعب المفاجئ نتيجة لذلك، ينخفض ​​وزنك بسرعة، ولكن لا يوجد انخفاض في الدهون الزائدة في الجسم ولكن هناك بعض أسرار فقدان الوزن التي تساعد فقط في تقليل الدهون.

أعطى اختصاصي التغذية بعض معلومات عن هذه الأسرار لتقليل الدهون، يمكنك الحصول على أفضل النتائج باتباع هذه النصائح بانتظام خلال رحلة فقدان الدهون وفقا لما نشره موقع هيلثي .

رفع الأثقال سيحرق الدهون

أخبر اختصاصي التغذية أن رفع الأثقال يجب أن يتم فقط لتقليل الدهون وبهذا تتطور ألياف عضلاتك يتم تسريع عملية التمثيل الغذائي عن طريق رفع أو سحب الأوزان الثقيلة ومع ذلك، خلال هذا الوقت، اعتني بسلامتك تمامًا.

التمرن على معدة فارغة

لتقليل دهون البطن يجب ممارسة الرياضة على معدة فارغة في الصباح في هذا الوقت، يكون جسمك في حالة صيام، وهو الأفضل لحرق الدهون، في هذا الوقت، حتى التمرين البسيط مثل المشي السريع يعطي الكثير من الفوائد.

العشاء فى وقت بعيد عن النوم

تناول العشاء في وقت مبكر وتناول عشاء خفيف. مع هذه النصيحة، ستحصل أيضًا على الطاقة اللازمة حتى تنام ليلًا وسيتم حرق السعرات الحرارية أيضًا، إذا تم تناوله في وقت متأخر من الليل ، يتم تخزينه على شكل دهون.

حرق الدهون بالنوم

وفقًا لأخصائي التغذية ، يمكن حرق الدهون المتراكمة حتى أثناء النوم، لأن الجسم يحتاج إلى سعرات حرارية حتى للنوم لهذا ، توقف عن تناول الطعام قبل ساعات قليلة من النوم ، واسمح للجسم باستخدام الدهون لإصلاح الجسم أثناء النوم.

الماء والشاي الأخضر

اشرب كمية كافية من الماء والشاي الأخضر خلال النهار، سيؤدي ذلك إلى تسريع حرق الدهون من خلال أكسدة، تساعد الأكسدة في حرق الدهون عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.