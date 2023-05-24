عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم الصناعة المحلية ضرورة في ظل المتغيرات العالمية

المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن المتغيرات التي شهدها العالم من جراء جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية وما أخلفته من اضطراب في خطوط الإمداد والتوريد وآثار سلبية على الاقتصاد العالمي، فرضت على جميع دول العالم تحديات ضخمة منها العمل الدؤوب والمتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري من خلال دفع عجلة الإنتاج كونها السبيل الوحيد لمواجهة أي أزمات قد تطرأ  مستقبلا.

وأضاف "الجندي" فى بيان صحفى له ، أن الصناعة تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة التى تتبناها الدولة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل وزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية المستدامة من خلال تبني عدد من السياسات لدعم القطاع الصناعي منها تعزيز حوافز الاستثمار الصناعي، وضمان التنافسية العادلة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الجهود من أجل تعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد مثل الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى السعى لفتح منافذ تسويق جديدة إقليميا وعالميا.

وشدد على ضرورة استمرار سياسات الدولة نحو تعزيز منظومة إنشاء المجمعات الصناعية لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تمثل هذه المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازم لدعم الصناعة وتعزيز قدراتنا الإنتاجية.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الصناعة المحلية هي حجر الأساس في تطوير بعض القطاعات عن طريق المنتجات التي تقدمها لخدمة هذه القطاعات مثل قطاع الزراعة، والتجارة، والنقل، والتعليم، والسياحة، وغيرها من القطاعات، كما الصناعة المحلية توفر المنتجات المصنعة محليًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وتساهم في تقليص الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات، كذلك فإن الصناعة تعمل على إمكانية التصدير، وهذا يترتب عليه زيادة حصيلة الموازنة العامة من العملات الأجنبية.

جائحة كورونا الحرب الروسية - الأوكرانية الاقتصاد العالمى الإقتصاد المصرى عجلة الإنتاج الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

جوزها بيرميها.. عجوز الجيزة: موافقتش نمارس الحرام خلصت عليها

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

من 1000 لـ5 آلاف.. عقوبة مالية تنتظر مروجي شائعة تحصيل الصحة أموالا من المواطنين

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

ترشيحاتنا

السلطات الألمانية تحتجز 7 نشطاء مهتمين بالمناخ وتصادر 15 عقارا.. تفاصيل

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2415 جنيهًا

رئيس الوزراء يُؤكد أهمية استضافة مصر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي

تحذير روسي جديد بشأن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة

فاو: 34.7% من سكان المنطقة يعانون بسبب انعدام الأمن الغذائي

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موافي: تناول هذا النوع من الشوربة يسبب الوفاة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الرواندي لبحث التعاون العسكري المشترك

تصرف مراقب أثناء الامتحانات يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.. ماذا فعل؟

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

فيديو

وباء جديد ينتشر قريبا في العالم.. ماذا يحدث؟!

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ