العروض الأوروبية تنهال على دينو عزيز بعد تألقه مع كيفنبرج النمساوى

تلقى المحترف المصري الشاب دينو عزيز فرانشيسكو صاحب ال ١٧ عاما العديد من العروض الأوروبية بعد تألقه فى قيادة فريقه كيفنبرج النمساوي وبقاءه في دوري الدرجة الأولي.

كما تلقي دينو عزيز خطاب من الاتحاد النمساوي لتمثيل منتخب النمسا في المرحلة العمرية الخاصة به ولكنه رفض خاصة أن والده هو القيصر عزيز رئيس الجالية المصرية فى النمسا ويطلقون عليه "عمدة المصريين" فى النمسا ويتمني تمثيل منتخب مصر ويعد أصغر لاعب يشارك مع فريقه في الدوري وينتظر بنهاية الموسم بعض العروض الرسمية من الدوري الألماني والأسبانى.

ولفت المصرى الشاب دينو عزيز فرانشيسكو المحترف ضمن صفوف فريق كيفنبرج النمساوى الأنظار إليه بشدة بعد تألقه مع الفريق نظرا لموهبته الكبيرة فى هز الشباك خاصة أنه يلعب فى مركز قلب الهجوم .

ويلعب دينو عزيز فرانشيسكو فى فريق كيفنبرج النمساوى وهو هداف الناشئين على مستوى النمسا الأعوام الماضية مما جعل مدرب الفريق الأول يقوم بتصعيده رغم أن عمره لم يصل الى ١٧ عاما .

إشادة نمساوية

ويرى مدربه النمساوى ان دينو"وحش " فى الهجوم خاصة أن طوله ١٩٢ سنتيمتر و انه يسير على درب الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى .

ويتوقع أن ينضم دينو عزيز قريبا الى منتخب الشباب المصرى بعد أن لفت أنظار الجميع إلى موهبته الكبيرة رغم صغر سنه.

ودينو عزيز هو ابن عمدة المصريين فى النمسا عزيز فرانشيسكو إبن محافظة السويس صاحب سلسلة مطاعم بانورما الشهيرة فى العاصمة النمساوية فيينا .

كما يحمل دينو الجنسية النمساوية بجانب المصرية التى يعتز بها كثيرا ويحمل أن يمثل منتخب شباب بلاده مؤكدا أنه الأسطورة المصرية محمد صلاح هو مثله الأعلى فى الملاعب الأوروبية ويقاتل من أجل السير على دربه .

وطنية منذ الصغر

وقال دينو عزيز أنه يعتز كثيرا بجذوره المصرية ويشاهد ما يقوم به فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية من عمليات إصلاحية وتطوير شامل لمختلف المجالات فى مصر الحبيبة .

وكشف أن والده عزيز فرانشيسكو الذى يلقب بعمدة المصريين فى النمسا دائما ما يتحدث معه عن مصر وعشقه لترابها وأن الشعب المصرى من الشعوب التى تستحق كل خير نظرا لتحمله كثيرا من الصعاب ضد مطامع الاستعمار قديما والراغبون فى نهب ثراوتها حديثا وأنه تعلم الوطنية من والده الذى مازال يزور مصر بشكل دائم ولا يشعر بالأمان الا فى أحضانها.

وتمنى دينو عزيز أن تكون النمسا محطة قوية لمحطات إحترافية أقوى فى دوريات أوروبية كبرى خاصة الدورى الإيطالي أو الإنجليزى أو الإسبانى أو الألمانى الذين يحلم باللعب فى أى من أنديتهم من أجل أثبات أنه يسير على خطى مثله الأعلى محمد صلاح .