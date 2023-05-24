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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأهلي يفوز على إنبي وبرشلونة يخسر.. أهم الأخبار الرياضية في العالم| شاهد

الدوري المصري
الدوري المصري

استعرضت مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية أهم الأخبار الرياضية وكان أهمها؛ أن النادي الأهلي حقق الفوز على نادي إنبي بنتيجة 2-0 على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري وسجل ثنائية الأهلي محمد شريف واحمد عبد القادر وبهذه النتيجة واصل الأهلي صدارته برصيد 56 نقطة وتوقف رصيد إنبي عند 36 نقطة ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.

وتابعت أن فريق النادي البنك الأهلي فاز على فريق أسوان بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة 29 في مسابقة الدوري المصري الممتاز وبهذه النتيجة احتل اسوان المركز ال 14 في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطه وفريق البنك الأهلي رفع رصيده للنقطة 31 ليحتل المركز ال 13 بجدول الترتيب الدوري الممتاز.

وأضافت أن فريق فاركو نجح في تحقيق الفوز على سموحه بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهم على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات في الأسبوع 29 من مسابقة الدوري المصري

وتابعت أن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك استعان بخدمات احمد بن حاج في المباراة القادمة  امام طلائع الجيش المقرر اقامتها يوم الثلاثاء القادم ضمن مؤجلات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري

وتابعت أن نادي سيراميكا تلقى  إخطارا من رابطة الأندية المحترفة بتعديل موعد لقاء الفريق ضد النادي الأهلي يوم الاثنين القادم ضمن مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز وقررت رابطة الأندية إقامة المباراة الساعة 9:30 مساء على ملعب إستاد القاهرة الدولي

فاز فريق بلد الوليد على برشلونة بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الدوري الاسباني للموسم الحالي ويتربع برشلونة على صدارة المسابقة برصيد 85 نقطة فيما يتواجد طريق بلد الوليد في المركز 17 برصيد 35 نقطة.

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