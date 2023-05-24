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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لما استقر.. نجيب ساويرس يثير الجدل برفقه كهربا عبر السوشيال ميديا

كهربا برفقه نجيب
كهربا برفقه نجيب ساويرس

نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورة برفقه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق نجيب ساويرس علي الصورة كاتبًا: “كهربا لما استقر”.

علي جانب آخر، كشف الإعلامي وليد الحديدي، أن تنازل الأهلى عن الطعن المقدم ضد لجنة الانضباط لا يعنى انعقاد لجنة التظلمات غدا لنظر القضية، وإنما يجب أن يقدم الأهلي تنازله رسميا أمام القضاء الإداري جهة نظر القضية وتقديم صورة من هذا التنازل لاتحاد الكرة حتى تنعقد لجنة التظلمات.

وقال الحديدي عبر برنامج بوكس تو بوكس أن البعض توقع أن تنعقد لجنة التظلمات غدا لنظر طعن كهربا والعقوبات المتعلقة بالأهلي والزمالك، لكن هذا ليس قانونيًا، حيث تقتضى اللوائح استلام لجنة التظلمات لصيغة تنازل الأهلى في القضاء الإداري، حتى يحق لها نظر الطعن.

وأوضح الحديدي أن الأهلي سيتقدم بالتنازل في جلسة 28 مايو، وسيحصل على صيغة هذا التنازل من القضاء بعدها بـ24 ساعة على الأقل، وتسليم هذا التنازل لاتحاد الكرة في خلال 48 ساعة، ما يعنى صعوبة انعقاد لجنة التظلمات قبل نهاية الشهر الجاري، وانعقادها في الأسبوع الأول من يونيو.

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