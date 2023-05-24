وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يلتقي فريق منتخب كرة السلة للصم بنات| شاهد

حرص الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، على لقاء فريق منتخب الصم بنات ، والجهاز الفني والمشرفين وذلك لمؤازرة الفريق ورفع الروح المعنوية للاعبات قبيل توجههم إلى محافظة الإسكندرية، وذلك لخوض الأدوار النهائية لدوري كرة السلة للصم بنات

الموسم الثالث.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، في إجتماعه بالفريق على ثقته في قدراتهم كما طلب منهم أن يعودوا هذا العام بكأس البطولة مع تمنياته لهم بالتوفيق في جميع المباريات.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، بأن وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي تهتم بدوريات ذوي الإعاقة السمعية في كرة القدم والسلة وأنها من الأنشطة التي تحرص الوزارة على دعمها بشكل كامل، كما تسعى إلى التوسع في كافة الأنشطة التي تخدم ذوي الهمم في ظل اهتمام القيادة السياسية بهم.

الجدير بالذكر أن دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير «مكتب قادرون باختلاف» قد شارك به عدد ١٩ محافظة ،حيث تبدأ التصفيات بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية من اليوم وحتى النهائي الذي من المنتظر أن يقام الأحد الموافق 28مايو 2023 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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