أستاذ طب نفسي تقدم نصائح للتغلب على القلق قبل الامتحانات

قالت الدكتورة نرمين شاكر أستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس ، إن من الأفضل على الوالدين تغير بعض الراسخة في أزهانهم مثل المفاهيم المتعلقة بكثرة المذاكرة بمعنى أن المذاكرة بكثرة غير صحيحة، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت وتوفير بعض فترات الراحة وممارسة النشاط الرياضي أو حتى الجلوس فترة مع الإسترخاء وإعطاء الفرصة للعقل لتخزين المعلومات .

وأضافت نرمين شاكر، خلال لقائها على قناة مصر الأولى الفضائية في برنامج صباح الخير يا مصر؛ أن التوتر أنواع فالنوع الأول من التوتر يعتبر صحي وهو الذي يؤدي للسعي والأجتهاد وزيادة النشاط والدخول في الأمتحانات بكل ثقة لكن ما زاد عن حده إنقلب للضده و المقصود بهذه المقولة النوع الثاني من التوتر وهو الغير صحي والذي يؤدي للإعاقة عن المراجعة والإجتهاد بشكل أفضل.

وأوضحت أن النوم هو صديق الجهاز العصبي ولابد أن يكون بشكل صحي ولايقل عن 8 ساعات ليلا بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني الخفيف والتي يؤدي إلى عمل الجهاز العصبي للعمل بفاعلية في هذه الأوقات ؛ منوهة إلى أهمية تناول الطعام الصحي الفريش والذي يساعد بشكل كبير على القضاء على التوتر ويساعد على الأستذكار وقت الأمتحانات .

وأشارت نرمين ، إلى أن على الوالدين عدم المبالغة في شحن أولادهم بشكل سلبي حتى لا ينعكس على أدائهم في الإمتحانات أو على حالتهم النفسية أو على التحصيل بشكل عام .