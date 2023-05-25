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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القصة الكاملة لتخلص أم من طفلتها في كفر الشيخ

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

جريمة مأساوية في محافظة كفرالشيخ..الأم مصدر الحنان والأمان والتضحية لأبنائها، ولكن في هذه الواقعة الغريبة التي وقعت أحداثها بإحدى قرى محافظة كفرالشيخ، تحولت فيها الأم إلى حيوان مفترس، وأقدمت على جريمة ضد الإنسانية كلها، من خلال قتلها طفلتها الصغيرة بآلة حادة بعد خلودها للنوم، ليتحول فراش النوم للطفلة لحمام من الدم.

هذه الجريمة البشعة شهدتها قرية كفر الشراعنة التابعة لمركز دسوق، أقدمت فيها سيدة تدعى «سهام.ي» 47 سنة، ربة منزل، وتعيش بمفردها مع إبنتها الصغيرة وتدعى «روان.ح» 13 سنة، طالبة بالصف الأول الإعدادي، ويعيشان مع بعضهما البعض بعد وفاة الزوج منذ 4 سنوات، وتمر الأم بحالة نفسية صعبة، واقدمت في إحدى الليالي بعد نوم طفلتها إلى قتلها بآلة حادة.

سيدة تتخلص من بنتها بآلة حادة

ولم يصدق أهالي قرية كفر الشراعنة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الجريمة المأساوية البشعة التي شهدتها القرية، بعد أن وقعت جريمة إنهاء حياة طالبة على يد والدتها، عليهم كالصاعقة، وأصيب الأهالي بصدمة شديدة وحزن عميق بسبب أحداث الجريمة المفزعة.

بالرغم من الهدوء الذي كان يسود هذا المنزل، الذي تحول إلى مسرح جريمة بشعة، انقلب به الحال في غمضة عين، وأصبح حديث القرية بل محافظة كفر الشيخ كلها، لأن الجريمة غريبة من نوعها وغير مألوفة في مثل هذه القرى التي تمتاز بالهدوء والسكينة.

«سهام» ربة منزل تبلغ من العمر 47 عاماً، تجردت من مشاعر الأمومة والإنسانية، وأقدمت على إنهاء حياة صغيرتها «روان» التي تعيش معها، ولم تكن تتوقع أن تكون نهايتها على يد أمها المتهمة بالتعدي عليها بأداة حادة، أثناء نومها، وتزهق روحها، لمرورها بحالة نفسية -المتهمة- وفقاً للمعلومات الأولية، وتركتها، ثم سلمت نفسها عقب للشرطة وأبلغت عن جريمتها.

بداية الواقعة والبلاغ

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد قيام «س.ي» 47 سنة، ربة منزل، تقيم بكفر الشراعنة، التابعة لقرية شباس الشهداء بمركز دسوق، بإنهاء حياة ابنتها «ر.ح» 13 سنة، طالبة بأداة حادة أصابتها بجروح بالرقبة من الخلف والجانب الأيسر.

جروح بالرقبة

كشفت المعلومات الأولية، أن الفتاة المتوفاة جرى العثور عليها مسجاة على سرير بغرفة نومها ترتدي تيشرت أبيض وبنطال أسود، وبها إصابات ظاهرية عبارة عن جروح بالرقبة، وأن المتهمة كانت تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها

المتهمة تعيش مع المجني عليها بمفردها

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمة قامت بإنهاء حياة ابنتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة منذ وفاة زوجها الذي وافته المنية منذ حوالي 4 سنوات، وأنها تعيش بمفردها مع ابنتها المجني عليها.. وجرى نقل المتوفاة إلى مستشفى دسوق العام، وأخطرت جهات التحقيق، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4245 لسنة 2023م، إداري مركز دسوق.

وقررت جهات التحقيق نقل المتوفاة إلى المستشفى لتشريحها بمعرفة مصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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