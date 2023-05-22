للحد من التغيرات المناخية.. «زراعة الأسطح» فكرة شباب الجوالة بكفر الشيخ| صور

قدم أعضاء فريق الجوالة بمركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس بكفر الشيخ، فكرة جديدة لزراعة سطح مركز الشباب ضمن مشروع «الخدمة المجتمعية» بمشاركة 20 عضواً من أعضاء الفريق لمواجهة التغيرات المناخية ضمن خطة دعم وزارة الشباب والرياضة لفرق جوالة مراكز الشباب وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن شباب جوالة مركز خليج بحري، قدموا نموذجاً يحتذى في تقديم حل صديق للبيئة ومشروع إنتاجي ينتمي للمشروعات الذكية الخضراء التي تنادى بها الدولة المصرية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية، موضحاً أن الشباب قاموا بتجهيز سطح المركز الشباب وإعداد الأدوات اللازمة من مواسير للزراعة وتقطيعها وتجهيزها لزراعة الخضروات بطريقة الري بالتنقيط حفاظا على استهلاك المياه وحماية لسطح المنشأة الشبابية، كما يضع الفريق خطة لزراعة النباتات العطرية كمرحلة ثانية من المشروع.

شارك أعضاء الجوالة مشروع الخدمة المجتمعية للحد من التغيرات المناخية بمركز شباب خليج بحري، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ عبد الفتاح الوكيل المشرف العام على النشاط الكشفي ومصطفى الخطيب، منسق النشاط الكشفي بالمديرية ومتابعة تنفيذ محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس وفريق عمل الإدارة.

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