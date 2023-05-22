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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ: بدء توزيع أرقام جلوس 25 ألف طالب بالثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  استقبال 101 مدرسة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، لتوزيع أرقام جلوس 25 ألفاً و202 طالب وطالبة، موجهاً بتسهيل إجراءات تسليم الطلاب الأرقام، إضافة لتجهيز 76 لجنة ثانوية عامة.

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وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 101 مدرسة ثانوية عامة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، شهدت توزيع أرقام جلوس الثانوية، التي تسلمتها المدارس، مشيراً إلى أنه شكل لجنة من المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة تسليم أرقام جلوس الطلاب في سهولة ويسر، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف  أن عدد طلاب طلاب الثانوية العامة بلغ 25 ألفاً و202 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن عدد طلاب القسم الأدبي 6 آلاف و 462 طالباً وطالبة، وعلمي علوم 16 ألفاً و920 طالباً وطالبة، وعلمي رياضة 1920 طالباً وطالبة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن عدد لجان الثانوية العامة 76 لجنة والاستراحات 26 استراحة منهم 13 للمراقبين والملاحظين و13 للملاحظات والمراقبات.

وأكد  أنه وجه بتجهيز لجان الثانوية العامة 76 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية وتعقيمها وتطهيرها، وتجهيزها ليستلمها رؤساء اللجان، وسيعقد اجتماعاً مع رؤساء ومراقبي الثانوية العامة سيتم الإعلان عنه.

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