ازرع قيمة.. أبو ليمون : الشجر ثروة لازم نحافظ عليها

ناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد المواطنين في إطار جهود محافظة بورسعيد لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، ضرورة الحفاظ على الأشجار والمزروعات والمساحات الخضراء، باعتبارها ثروة بيئية تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالبيئة المحيطة.

زراعة الأشجار خطوة مهمة.. لكن الحفاظ عليها مسؤولية مستمرة ومشاركة مجتمعية تحمي جهود التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد أن الحفاظ على المساحات الخضراء لا يقل أهمية عن جهود زراعتها وتطويرها، حيث تمثل الأشجار عنصرًا مهمًا في تجميل الشوارع والمناطق السكنية، وتوفير الظل، وتحسين المشهد العام، وهو ما يتطلب تعاون المواطنين في حمايتها وعدم العبث بها أو إتلافها.

ودعا محافظ بورسعيد المواطنين إلى تجنب إلقاء المخلفات داخل الحدائق والمسطحات الخضراء، والحفاظ على المزروعات والمشاركة في حمايتها، بما يدعم استدامة جهود التطوير ويضمن بقاء المساحات الخضراء بيئة آمنة وجميلة يستفيد منها الجميع.

رسالة المحافظة: ازرع قيمة.. واحمِ شجرة.. وخلي الخضرة مستمرة.