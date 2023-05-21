أبطال كفر الشيخ أول وثانى الجمهورية باللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم

حصد أبطال «قادرون باختلاف» بمحافظة كفر الشيخ، المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى لعبات تنس الطاولة والكرة الطائرة و ورفع الأثقال، فى منافسات اللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الاحتياجات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات ملتقى الرياضة والتنمية الأول للدول العربية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والذي عقد بمدينة الغردقة، ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023 وأطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن النتائج التى حققتها الفرق المشاركة من المحافظة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وأسفرت عن فوز اللاعب محمود عبد الخالق لاعب "رفع أثقال وزن تحت 96 ك "بالمركز الأول" و عزيزة أحمد فى رفع الأثقال تحت 41 ك حتى 55ك وهاجر مصطفى "مركز ثانى" فى جرى 100 متر.

وتابع: كما حصدت المركز الثاني فى رفع الأثقال كل من أمل أبو الخير ومى إبراهيم و فاز فريق كرة الطائرة جلوس بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية وحصلت نادية مهران على المركز الثالث فى رفع الأثقال واللاعبة شيرين محمد على المركز الثالث فى دفع الجلة وقوف، وذلك بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وجاءت مشاركة أبطال «قادرون باختلاف» بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، رافق الأبطال الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب «قادرون باختلاف» بكفر الشيخ.

وشارك في اللقاء الرياضي الختامي 20 محافظة وهي "كفر الشيخ، أسوان، بني سويف، أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، السويس، الاسكندرية، الاسماعيلية، القاهرة، قنا، الأقصر، المنوفية ، القليوبية، الغربية، سوهاج" في منافسات"كرة طائرة جلوس، تنس طاولة، رفع أثقال، العاب قوي جري١٠٠م، دفع جلة، كرة قدم خماسي .