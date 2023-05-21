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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش حرفية ضمن البرنامج البيئي التطوعي لترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

                    

نظمت إدارة شباب بيلا بكفر الشيخ، الورشة التدريبية في الأعمال الحرفية "أساسيات أعمال السباكة" وأعطالها البسيطة، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة للنشاط التطوعي بمركز شباب الجرايدة بمشاركة 20 شاباً من أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب "خاطر، الحوة، منشية الجرايدة" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ. 

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع البيئي التطوعي قدم ورشة تدريبية عن الأعمال الحرفية في "أساسيات السباكة" وتهدف إلى ترسيخ «ثقافة ترشيد إستهلاك المياه» في ظل مواجهة العالم لأزمة ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية التي أخذت حيز اهتمام العالم أجمع، وتطبيقاً لمفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، وفي إطار نشر ثقافة العمل الحر في المجالات الحرفية .

أدار الورشة التدريبية شعبان محمد فنى تركيبات، أقيمت الورشة بمركز شباب الجرايده بإدارة شباب بيلا، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومحمد السماحى مدير إدارة شباب بيلا .

استهلاك المياه أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأعمال الحرفية البرنامج البيئى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بمحافظة كفر الشيخ ترشيد استهلاك المياه

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