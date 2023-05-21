هيئة النيابة الإدارية تدرب المحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ.. صور

شهد مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم، بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بالمحافظة، ويستفيد منه 50 من المحققين القانونيين من الديوان العام والمديريات الخدمية التابعة.

يأتي هذا تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهيئة النيابة الإدارية ممثلة في مركز تدريب الهيئة، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وينفذ البرنامج على مدار 5 أيام.

استهل التدريب المحاضر الدكتور طاهر نصر المدرب بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب في محاضرة بعنوان " الولاء الوظيفي والأمن القومي "، استعرض خلالها عدداً من المحاور التي شملت مجابهة الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري والانهزامية في بيئة العمل، ودور الموظف الحكومي في درء تلك الأفكار السلبية، وتعزيز الولاء والانتماء بشتى أنواعه، وانعكاس ذلك على العمل المؤسسي والإنتاجية الوظيفية.

كما شهد اليوم التدريبي محاضرة بعنوان "الإشكالية العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية " قدمها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، والتي استعرض فيها أهم المحاور ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية، وآليات التطبيق مع نقاشات مفتوحة حول حالات وتطبيقية على القانون.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تعد الأولى في تقديم البرنامج التخصصي، لرفع كفاءة المحققين القانونيين على مستوى الجمهورية، وعلى يد الجهة صاحبة السيادة والمرجعية التخصصية في هذا الشأن وهي هيئة النيابة الإدارية.

و يضم البرنامج العديد من المحاور التخصصية في مجال عمل الفئة المستهدفة، ويقوم على تقديمها مستشاري الهيئة كلاً في مجاله، فضلاً عن تقديم عدد من المحاضرات التطويرية والتحفيزية ضمن تصميم البرنامج.

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