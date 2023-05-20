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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلدي أمانة.. انطلاق فعاليات المرحلة الأولى لطرق الأبواب بكفر الشيخ| صور

مقررة فرع المجلس
مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ

شهدت قرى برمبال، خليج بحري، خليج قبلي، منية المرشد بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ضمن المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة"، برعاية دكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، بواقع 2350 زيارة بإجمالي 13593 من السيدات والرجال والأطفال.

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‏شارك في الحملة الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، والدكتورة هالة فراج، ونسرين يوسف، عضوات الفرع، وزينب بسيوني، من فرع المجلس، والدكتورة إيمان عبد ربه، من المتطوعات والرائدات الريفيات المتطوعات بالقرى.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر الفرع، إن انطلاق المرحلة الأولى من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

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الرائدات الريفيات الشون والصوامع القومى للمرأة اللواء جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس المجلس القومى للمرأة دكتورة مايا مرسي مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة مبادرة حياة كريمة

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