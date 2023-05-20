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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 178 ألفاً و807 أطنان قمح لـ الشون والصوامع

توريد القمح
توريد القمح

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعاً ما بين صوامع وشون استلمت السبت، 178 ألفا و807 أطنان و 838 كيلو قمح.

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وقال محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إن إجمالي الوارد داخل المحافظة 147 ألفاً و452 طناً و287 كيلو، والمنقول خارج المحافظة من الأقماح بلغ 25 ألفاً و 814 طناً و 560 كيلو، ليكون إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة من أقماح كفر الشيخ، 178 ألفا و 807 أطنان و838 كيلو قمح.

وتابع: هذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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