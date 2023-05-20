رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الطالب الفائز بفضية البطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب أحمد فؤاد بغدودة، بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ، لحصوله على المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في البطولة الأفريقية للمصارعة الرومانية والمقامة بدولة تونس الشقيقة.

وقال رئيس الجامعة، إن الطالب أحمد فؤاد بغدودة، خاض مباريات حماسية قوية، استطاع خلالها تحقيق الفوز وتمثيل مشرف بالبطولة أظهر مواهب طلاب الجامعة، الذين أصبحوا بإنجازاتهم مثالا يحتذى به في ظل إيمان الجامعة والدولة بضرورة إطلاق إبداعات الشباب المصري وإبراز مواهبهم.



وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته أن يكون لأبطال الجامعة إسهام فعال في حصول مصر على النصيب الأكبر في الميداليات ضمن بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية بعد أن حصد المنتخب المصري للكبار للمصارعة الرومانية 9 ميداليات متنوعة ضمن منافسات، يوم الجمعة، بالبطولة الإفريقية المقامة حاليا بتونس وتستمر حتى 21 مايو الجاري بمدينة الحمامات بتونس، بينما حقق المنتخب المصري للكبار للمصارعة النسائية 4 ميداليات متنوعة.



جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ حصلت على عدد من البطولات المحلية والعالمية، وذلك من خلال مشاركة الطلاب بها بعدد من البطولات المتنوعة في كافة المجالات الرياضية.