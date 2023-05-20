عضو مجلس إدارة كفر الشيخ يوضح حقيقة استقالة المدير الفني لفريق الكرة

نفى المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، ما تردد حول استقالة كرم جابر، المدير الفني، مشيراً إلى أن ما تردد ليس له أي أساس من الصحة، وأن جابث باقٍ في منصبه ومستمر مع الفريق.



وقال الزواوي، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن عدم حضور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي كرم جابر لظروف شخصية، وأن الفريق خاض تدريباته الجماعية اليوم، تحت قيادة المدرب العام للفريق طلحة راغب، ومدرب حراس المرمى عاطف السعيد، وذلك استعداداً لمواجهة الأوليمبي المقبلة بالإسكندرية.

تدريبات لاعبي كفر الشيخ

وكان المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس النادي، عقد اجتماعاً اليوم، في حضور المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس الإدارة، والمشرف على فريق الكرة، مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وتم وعد الجميع بصرف راتب شهر قبل مباراة الأوليمبي، وأنه سيتم حل المستحقات المالية المتأخرة خلال الفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار بين صفوف الفريق لتحقيق حلم الجماهير بالصعود لدوري المحترفين.

رئيس نادي كفر الشيخ عبد الحميد مصطفى

ويستعد فريق كفر الشيخ، صاحب المركز السابع برصيد 40 نقطة، لمباراة الأوليمبي بالإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجولة السابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة «بحري والإسكندرية» بدوري القسم الثاني لكرة القدم.