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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يوقع بروتوكول تحالف الدلتا.. صور

رؤساء الجامعات
رؤساء الجامعات

وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، بروتوكول تحالف الدلتا، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.

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وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مؤكداً أهمية هذا التحالف المشترك الذى يعد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا لتحقيق استراتيجية التعليم العالي الوطنية والوصول بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع.

كما أكد رئيس الجامعة أهمية مشاركة هذه التحالفات الإقليمية مع المستفيد الأول وهو الأجهزة التنفيذية والقطاعات الاقتصادية في الإقليم وذلك في إطار رؤية مصر 2030 تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات الأكاديمية وتوفير فرص التدريب للطلاب والخريجين.

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أكاديمية البحث العلمي البروتوكول البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي

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