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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال كوبري سخا العلوي ومسارات الطرق الجديدة .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان سخا، والأعمال الجارية التى شهدها طريق محلة موسى سخا، والجاري توسعته وإعادة رصفه، والانتهاء من 28 من الأساسات العميقة، من الناحية الغربية من مزلقان سخا، خاصة بأعمال إنشاء الكوبري العلوي، والأعمال الجارية لتعديل مسار المرافق، حتى لا تتعارض مع إنشاء أساسات الكوبري غرب  وشرق مزلقان سخا.

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كما تفقد محافظ كفر الشيخ، إنشاء طريق بين العمارات السكنية في مجمع الاسكان غرب مدينة كفر الشيخ، والطريق الجديد الممتد من مسار العائلة المقدسة، المجاور للمجمع السكني الثاني شرق كفر الشيخ المجاور لجامعة كفر الشيخ، والممتد لرافد الطريق الدولي" طنطا كفر الشيخ"، وطريق أبو عمر الذي يصل بين رافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و"كفر الشيخ المحلة"، كما تفقد انشاء محطة وقود على رافد الطريق الدولي.

وأضاف المحافظ، أنه يجري العمل لصالح المواطن في كافة القطاعات الخدمية، ومن بين تلك القطاعات النقل، فتم التعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، لإقامة كوبريين جديدين، الأول وله ثلاثة اتجاهات على غرار الكبارى بالقاهرة، لربط شرق غرب العاصمة بمنطقة مزلقان سخا للقادمين من قرى كفر الشيخ وقلين ومتجهين لسخا، والطريق الدائري "محور صبري القاضي"، وحتى محور كفر الشيخ دسوق، والمسار الآخر المؤدي إلى العائلة المقدسة وجامعة كفر الشيخ.

 

وتابع: ويخدم الكوبري المنطقة المجاورة للجامعة وما سيتم بناؤه من منطقة لوجستية متنوعة الخدمات، وتضم مول كبير على غرار مول طنطا، إضافة للمنطقة السكنية الجاري إنشاؤها بجوار الجامعة، إضافة لمركز التنمية الشبابية والذي يضم ملاعب متنوعة وحمام سباحة، اضافة للمجمع السكني المجاور لجامعة كفر الشيخ.
 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما سيتم إقامة كوبري آخر بمحور سعد زغلول لربط شرق غرب العاصمة، لتنتهي تماما مشكلة الزحام والتكدس بالعاصمة، ويتم الربط الكامل بشرق وغرب مدينة كفر الشيخ ، لخدمة قاطني الإسكان الجاري إنشاؤه بمنطقة غرب.

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