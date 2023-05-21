محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان زراعة الأشجار المثمرة والحديقة المركزية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لزراعة الأشجار المثمرة، بالشوارع الرئيسية والميادين.



وتابع محافظ كفر الشيخ زراعة الأشجار المثمرة بالحدائق والمنتزهات والمدارس ومراكز الشباب، والميادين بمراكز ومدن وقرى المحافظة، متفقداً الحديقة المركزية المجانية، وأعمال التطوير التي تشهدها.



وأعلن محافظ كفر الشيخ، زراعة 185 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع والمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجاري زراعة 40 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، 100 مليون شجرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 225 ألفاًتنوعت ما بين ( رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافة، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج، )، لزراعتها بمختلف الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين والمناطق السكنية ، وأيضاً بالمدارس والمؤسسات الحكومية بمدن ومراكز وقرى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة وبالتنسيق مع رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ، ومسئولى إدارات التشجير بالأحياء ومسئولي البيئة بالمحافظة.