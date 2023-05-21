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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 ذهبية .. نادي كفر الشيخ يحصد 8 ميداليات في بطولة المنطقة للكاراتيه

أبطال الكاراتيه بنادي
أبطال الكاراتيه بنادي كفر الشيخ الرياضي

حصد نادى كفر الشيخ الرياضي، 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، خلال منافسات بطولة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه للمراحل العمرية 10 و 11 و 12 سنة.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد راغب،  عضو مجلس الإدارة، ومشرف اللعبة، والدكتور أحمد دراج، مدير النشاط الرياضي، ومحمد الدناصورى، المدير الفني.

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الفائزون بالميدالية الذهبية هم: وليد محمد أحمد عبد السلام، أحمد محمد فؤاد، وأحمد محمد عبد العليم، وفاز بالميدالية الفضية : محمد أيمن ابوشعيشع، خالد أحمد صلاح، فريدة عبد الحميد المهدى.


كما فاز بالميداليات البرونزية: عبد الرحمن ياسر أبو المعاطي، سامح إسلام عبد العزيز، وحصل على المركز الخامس في هذه البطولة براء طارق سكران.

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