3 ذهبية .. نادي كفر الشيخ يحصد 8 ميداليات في بطولة المنطقة للكاراتيه

حصد نادى كفر الشيخ الرياضي، 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، خلال منافسات بطولة منطقة كفر الشيخ للكاراتيه للمراحل العمرية 10 و 11 و 12 سنة.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد راغب، عضو مجلس الإدارة، ومشرف اللعبة، والدكتور أحمد دراج، مدير النشاط الرياضي، ومحمد الدناصورى، المدير الفني.

الفائزون بالميدالية الذهبية هم: وليد محمد أحمد عبد السلام، أحمد محمد فؤاد، وأحمد محمد عبد العليم، وفاز بالميدالية الفضية : محمد أيمن ابوشعيشع، خالد أحمد صلاح، فريدة عبد الحميد المهدى.



كما فاز بالميداليات البرونزية: عبد الرحمن ياسر أبو المعاطي، سامح إسلام عبد العزيز، وحصل على المركز الخامس في هذه البطولة براء طارق سكران.

FB_IMG_1684695556883