عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 155 ألفاً و675 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أعلن عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، الإثنين، بلغت 155 ألفاً و675 طن قمح بلدي.

كفر الشيخ .. ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وهيروين بمركز بيلا

ورش حرفية ضمن البرنامج البيئي التطوعي لترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ

وقال مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023 الحالي يتم من خلال 22 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة والتي تضم الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأشار إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، لافتاً إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقاً لتوجيهات المحافظ.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تعليماته، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

استلام الأقماح المحلية الاقماح المحلية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري وهيروين بمركز بيلا

أبطال كفر الشيخ أول وثانى الجمهورية باللقاء الختامي للمشروع القومي لذوي الهمم

ورش حرفية ضمن البرنامج البيئي التطوعي لترشيد استهلاك المياه بكفر الشيخ

3 ذهبية .. نادي كفر الشيخ يحصد 8 ميداليات في بطولة المنطقة للكاراتيه

كلب يعقر شخصين .. وإصابة 5 في حادثين منفصلين بكفر الشيخ

هيئة النيابة الإدارية تدرب المحققين القانونيين بمحافظة كفر الشيخ.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يوقع بروتوكول تحالف الدلتا.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال كوبري سخا العلوي ومسارات الطرق الجديدة .. صور

ترشيحاتنا

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديون يوجهون رسالة لـ العالم بعد وصولهم الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

فحص 284 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ