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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبرئة طارق رمضان من تهمة الاعتداء على سيدة سويسرية .. تفاصيل

المفكرالإسلامي طارق
المفكرالإسلامي طارق رمضان

برأت محكمة في جنيف طارق رمضان، المفكر الإسلامي الأربعاء من تهمة الاغتصاب والإكراه على إقامة علاقة جنسية وقضت بعدم وجود دليل ضده.

سيتلقى طارق رمضان أيضا تعويضات من كانتون جنيف بقيمة 151 الف فرنك سويسري (154.400 يورو).

طارق رمضان يحاكم لأول مرة بتهمة الاغتصاب

على الفور أعلن الطرف المشتكي استئناف الحكم. وقد طلب المدعي العام في جنيف الأسبوع الماضي عقوبة السجن ثلاث سنوات نصفها مع النفاذ.

عند النطق بالحكم في قاعة غصت بالصحفيين ابتسم الداعية السويسري، البالغ 60 عاما وعانق إحدى بناته. أما صاحبة الشكوى البالغة من العمر 57 عاما، فقد غادرت القاعة قبل الانتهاء من تلاوة الحكم.

كان طارق رمضان يحاكم لأول مرة بتهمة الاغتصاب، لكنه مهدد بمحاكمة في فرنسا لوقائع مماثلة،كشفت محاكمته روايتين متناقضتين للوقائع.

ينفي طارق رمضان الشخصية المثيرة للجدل في أوروبا، أي فعل جنسي ويقول إنه ضحية "مكيدة".

وكانت المدعية السويسرية التي تقول إنها تعيش في ظل التهديد وتستخدم اسم "بريجيت" المستعار، في الأربعين من العمر تقريبا عند حدوث الوقائع المفترضة قبل حوالى 15 عاما.

وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”..

 

طارق رمضان تهمة الاغتصاب اوروبا فرنسا جنيف

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