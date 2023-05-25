والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بمعاقبة زوجة صيدلي حلوان و4 آخرين بالسجن لمدة ١٥ عاما، و١٠ سنوات لمتهمين في القضيه المعروفة إعلاميا بـ «صيدلي حلوان».

الحكم على المتهمين في قضية صيدلي حلوان

وصل المتهمون، في تمام الساعة الحادية من ظهر اليوم، حيث تم إيداعهم داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة لحين بدء محاكمتهم في واقعة احتجاز المجني عليه ولاء زايد صيدلي حلوان، كما وصلت أسرة المجني عليه انتظارا لبدء المحاكمة.

أعربت والدة ولاء زايد، صيدلي حلوان، عن سعادتها بعد صدور حكم المحكمة في حق المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و10 سنوات لمتهمين، قائلة “ربنا برد ناري”.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.