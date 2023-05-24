شاهد.. احتفال محمد رمضان بعيد ميلاده مع نجيب ساويرس وصناع جعفر العمدة

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده وسط عدد من اصدقائه في الوسط الفني .

ونشرت منة فضالي صورة تجمعها مع محمد رمضان ، وايمان العاصي ، ونجيب ساويرس ومي كساب ، وعلقت علي الصورة " عيد ميلاد نمبر وان ".

احتفل الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.

وكان محمد رمضان قد أحيا خلال جولته بأمريكا أربع حفلات دفعة واحدة في ولايات مختلفة، بدأها بحفل بولاية ديترويت يوم 29 من شهر أبريل الماضي، ثم ولاية كاليفورنيا يوم 5 من شهر مايو وبعدها حفل بولاية تكساس يوم 6 من نفس الشهر، والحفل الأخير في ولاية نيو جيرسي.