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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترشيح وزير الرياضة لفترة جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

صدى البلد

قامت اللجنة الفنية المتخصصة المعنية بالرياضة والشباب والثقافة بالاتحاد الأفريقي السياسي بترشيح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل الدولة المصرية لفترة جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، نظراً للمجهودات الكبيرة التي قام بها وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة في مجال مكافحة المنشطات على المستوى القاري والدولي.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الترشيح يعكس ثقة المؤسسات والهيئات الدولية في الكوادر والإمكانات المصرية، حيث أصبحت مصر أقوي وذات ثقل ومصداقية كبيرة لدي المجتمع الدولي علي مستوي الرياضة وفي مجال مكافحة المنشطات، بفضل الدعم الذي تتلاقاه الرياضة من القيادة السياسية، وكذا التأكيد علي الريادة المصرية داخل القارة الأفريقية.

أشار"صبحي" إلي أن مصر أصبحت رائدة في مجال الرياضة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت تسير على الطريق الصحيح لتطوير وتنفيذ برنامج قوي وفعال لمكافحة المنشطات، وتأكيد علي الدوري المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في مجال مكافحة المنشطات.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة نحو  تعزيز نظام مكافحة المنشطات على المستويين الإفريقي والدولى، و استمرار التعاون المثمر في مختلف النواحى، لخدمة أنشطة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وحماية نزاهة الرياضة وضمان تهيئة ظروف متكافئة للمنافسة لكافة الرياضيين.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي الاتحاد الافريقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبح

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