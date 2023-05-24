عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يُشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان

صدى البلد

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان برئاسة الدكتور جمال محمد هاشم عميد المعهد ، وبحضور المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لطلاب وطالبات المعهد.

 

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في الجلسة السابقة ، ثم مناقشة جدول أعمال المجلس والتي تضمنت موضوعات تتعلق بالعملية التعليمية وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق صالح الطلاب والطالبات والعاملين بالمعهد.

أمن الشرقية ينظم حملة للتبرع بالدم

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستوى التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وتسعى جاهدة لتقديم خريج قادر على العمل والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن من خلال وضع الأطر والنظم بمؤسسات التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش الاجتماع تفقد محافظ الشرقية مشروعات التخرج المقدمة من طلاب وطالبات المعهد ، مشيداً بالأعمال المقدمة والتي تنم عن إبداعات حقيقية تمثل إضافة حقيقية للأقسام التعليمية بالمعهد، مؤكداً على أهمية البحث العلمي في تقدم الأمم واستكشاف الطلاب الباحثين وتنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

أعضاء مجلس الادارة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاشر من رمضان جهاز مدينة العاشر من رمضان مدينة العاشر من رمضان رئيس جهاز مدينة العاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

تحذير عاجل من السعودية للحجاج لهذا السبب

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

قُبلة أم تدين| هل قصد كريستيانو رونالدو فعلا السجود عقب هدف الشباب؟! اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

الجمبري والشوكولاتة..10% رسوم على الفاتورة الجمركية لـ 14 سلعة ومنتج

ميليشيا الدعم تواصل الانتهاكات.. بيان عاجل جديد من الجيش السوداني بشأن الهدنة

لهواة المستعمل.. رينو لوجان مستعملة بسعر مفاجأة| صور

سقوط عرش الدولار.. مستقبل غامض ينتظر الأخضر وخبير يصدم الجميع بشأنه

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

تحذير هام من النقل بشأن المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

طبيب يحذر هؤلاء الأشخاص من فصل الصيف لهذه الأسباب

سر إنقاص وزن الفنان محمد ممدوح بسرعة | 16 كيلو فى أسبوعين

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ