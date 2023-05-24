11 مليار دولار.. أغني رجل بالعالم يتلقى خسارة فادحة ومازال في الصدارة

كشفت فضائية العربية في تقرير بالفيديو عن خسارة رجل الأعمال الملياردير الفرنسي “ برنارد أرنو” لـ١١ مليار دولار في يوم واحد إلا أنه مازال أغني رجل بالعالم، بعد أن تفوق مؤسس شركة " لويس فويتون" على إيلون ماسك بثروة قدرت ب ٢٠٠ مليار دولار.

وأوضح التقرير أن أغني رجل في العالم " برنارد أرنو" خسر ١١،٢ مليار دولار في يوم واحد، بسبب انخفاض سهم " لويس فويتون" بنسبة ٥ % و هي أكبر نسبة انخفاض للسهم في أكثر من عام.

وتابع التقرير، أن هناك مخاوف من اقتراب نفاد الأموال الفيدرالية الأمريكية، مما قد يؤدي لضعف الطلب على السلع الفاخرة بعد أن تصدرت المبيعات بالأسواق العالمية خلال جائزة " كوفيد ١٩ ".

وتجاوزت قيمة شركة " لويس فويتون" ٥٠٠ مليار دولار في إبريل الماضي على الرغم من الخسارة الكبيرة في ثروة برنارد أرنو إلا إنه مازال متفوقا على" إيلون ماسك" بمقدار ١٢ مليار دولار، حيث تقدر ثروة " ماسك" الحالية ب ١٨٠ مليار دولار.