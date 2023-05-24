قطع الخدمة عن بعض مناطق مدينة بني سويف .. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن مناطق، (ديوان عام المحافظة، المستشفي التخصصي، نادي القوات المسلحة" فندق توليب"، مستشفي النفسية، شارع بني عطية )بمدينة بني سويف اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتي الساعة 6 من صباح نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط ٦ بوصة بمدينة بني سويف.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وأشارت الشركة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، منوهة بأنه فى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.