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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بـ كفر محفوظ

رئيس شركة مياه الفيوم
رئيس شركة مياه الفيوم أثناء الجولة

تفقد المهندس محمد عبدالجليل النجاررئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم، أعمال مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بقرية دوار جبلة بالتجمع القروى كفر محفوظ ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك فى إطار المتابعات الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها.

ورافق المهندس محمد عبدالجليل، خلال جولته كلا من المهندس اشرف سمير رئيس وحدة PIU، المهندس عمر ناصر نائب رئيس وحدة PIU، المهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري -ستانتيك ، المهندس محمود الريان مدير المشاريع بشركة اسبكترا.

وتفقد رئيس الشركة ومرافقيه أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحى ومحطة الرفع الرئيسية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف خدمة عدد ٦٦٨٠ نسمة بقرى حميدة فراج ، الصعايدة ، الشركة ، قسم ثان.

وشدد النجار على أهمية اتباع اجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنه لحماية العاملين والمواطنين على حد سواء ، مثمنا الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع بالمواصفات القياسية والسعى الجاد لإنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد .

فى سياق متصل أشار رئيس شركة مياه الفيوم إلى ضرورة التواصل المستمر مع الاهالى بكافة مواقع الأعمال والتعريف بالمشروع مع التأكيد على تنفيذ جميع الاعمال دون التأثير على حياتهم اليومية بالإضافة الى تلقى الشكاوى والعمل على حلها بصورة فورية من خلال تنفيذ الأنشطة المجتمعية المختلفة .

 

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