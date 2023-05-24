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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يعد كما كان.. تقرير مغربي: تجربة الزمالك أثرت على زكريا الوردي

صدى البلد

أكد احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق أن مستوي المغربي زكريا الوردي لاعب الزمالك السابق تراجع كثيرا مع ما ظهر بعد عودته لصفوف نادي الرجاء المغربي.

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " سبورت  المغربي: تجربة الزمالك أثرت على زكريا الوردي بعد عودته للرجاء.. اللاعب لم يعد كما كان من قبل".

وكان من المفترض أن يحصل زكريا الوردي على 692.310 ألف دولار، في موسمه الأول مع الزمالك، ثم يتقاضى بالموسم الثاني 769.230 ألف دولار، وبالموسم الثالث والأخير كان سيحصل على 923.080 ألف دولار، كما تضمن عقد زكريا الوردي مع الزمالك، امتيازات أخرى.

ورحل زكريا الوردي عن الزمالك بعد فسخ تعاقده بالتراضي، وذلك بعدما تعرض لهجوم لاذع من جماهير الزمالك وصرح اللاعب بأنه لا يستطيع على اللعب في ظل الهجوم الجماهيري، وذلك عقب تسببه في خسارة الفارس الأبيض لبطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

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