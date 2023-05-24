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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تضاؤل فرص المشاركة.. صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الوداد بسبب الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تضاؤل فرصة مشاركة الشناوي في نهائي أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" مفاجأة.. تضاؤل فرص لحاق محمد الشناوى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.. ومصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الاهلى أمام الوداد المغربى".

كشف مصدر في النادي الاهلي ، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي من اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكد المصدر ، أن هناك برنامجا تأهيليا مكثفا سيتم وضعه لمحمد الشناوي حتى موعد مباراة الوداد.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة .

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