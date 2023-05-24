تضاؤل فرص المشاركة.. صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الوداد بسبب الشناوي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تضاؤل فرصة مشاركة الشناوي في نهائي أبطال افريقيا أمام الوداد المغربي .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي على تويتر :" مفاجأة.. تضاؤل فرص لحاق محمد الشناوى بنهائى دوري أبطال أفريقيا.. ومصطفى شوبير يقترب من حراسة مرمى الاهلى أمام الوداد المغربى".

كشف مصدر في النادي الاهلي ، عن موقف محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي من اللحاق بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأكد المصدر ، أن هناك برنامجا تأهيليا مكثفا سيتم وضعه لمحمد الشناوي حتى موعد مباراة الوداد.

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم ٤ يونيو المقبل علي ملعب استاد القاهرة .