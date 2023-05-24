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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائهم الأسبوعي|محافظ الدقهلية: نتعاون باستمرار مع النواب لتحقيق مطالب المواطنين.. صور

اللقاء الدورى
اللقاء الدورى

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في اللقاء الدوري مع أعضاء البرلمان بمحافظة الدقهلية..

وقد أكد "مختار" أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا  مع السادة النواب من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ أننا نعمل جميعًا ومن خلال مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديري العموم بديوان عام المحافظة من أجل العمل علي تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المتعلقة بكافة القطاعات بنطاق المحافظة والتي يتم عرضها ودراستها بالتعاون مع السادة نواب البرلمان بالدقهلية..

وأكد المحافظ أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة للتعاون التام مع  أعضاء البرلمان لأننا جميعًا شركاء نعمل بكل الجهد لتحقيق مطالب واحتياجات أبناء الدقهلية.

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الدقهلية الدكتور أيمن مختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمحافظة الدقهلية ديوان عام المحافظة محافظة الدقهلية نواب البرلمان

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