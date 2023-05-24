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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سميرة عبد العزيز : سميحة أيوب السبب في وجودي فنيًا

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز و سميحة أيوب و فاتن حمامة

حلت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ضيفة على برنامج "الستات"، و كشفت عن علاقتها بالفنانتين سميحة أيوب و فاتن حمامة.

و أوضحت سميرة عبد العزيز، خلال لقائها ببرنامج"الستات" المذاع على فضائية "النهار"، أن علاقتها بـ "سميحة أيوب" كانت علاقة قوية وحميمة جدا، مؤكدة أنها تعتبرها أختها، معقبة: " أنا بعتبرها السبب في وجودي، حمتني لما جيت القاهرة"، و جمعتهم العديد من الأعمال سويا على خشبة المسرح القومي.

و نوهت "عبد العزيز"، إلى أنهم يعتبروا أيضا جيران لسكنهم بـ منطقة الزمالك، موضحة أنها كانت تأخذ بأرائها و نصائحها فى العديد من المواقف و لم تدخل بينهم الغيرة إطلاقا، قائلة: " أنا بسمع كلامها عشان لديها خبرة كبيرة و بتحب الفن زيي".

علاقتها بفاتن حمامة

و أشارت "عبد العزيز"، إلى أنه كانت هناك علاقة قوية مع "فاتن حمامة"، و أنها في أخر يوم تصوير لأحد الأعمال كتبت لها الأخرى رقم هاتفها للتواصل و إستمرار الود بينهم، موضحة حبها لها و سعادتها بمقابلتها، و أنها كانت تساعدها أثناء التصوير.

و تابعت، أن جمعهم موقف و كان بداية إقتراب علاقتهم، و في إحدى أيام التصوير قامت باستدعائها في  الكارافان الخاص بها لمراجعة المشهد و التكلم سويا، معبرة عن إعجابها بأفلام فاتن حمامة و حضور جميع أفلامها و أنها إعتزت كثيرا بعلاقتهم و صداقتهم التي استمرت حتى الوفاة.


 

سميرة عبد العزيز سميحة أيوب فاتن حمامة الستات أخبار صدي البلد

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