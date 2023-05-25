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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماشوفتش جعفر العمدة لانشغالي

سميرة عبد العزيز تفصح عن سبب خلافها مع محمد رمضان

الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز و محمد رمضان

عبرت الفنانة سميرة عبد العزيز عن إنزعاجها بتغير الفن حاليا عن الزمن الجميل، منوهة إلى أنه أصبح هناك استهتار بالفن وغياب التقدير والأعمال التي تفيد الفن، و أنها ترى أن الفن يجب أن يخدم الشعب المصري و البلد، وقالت: " الناس تهتم بالفن اللي يناقش المشكلات الأسرية أو الاجتماعية .. مش بتهتم بالتهريج".

وأضافت "سميرة عبد العزيز"، خلال لقائها برنامج " الستات"، المذاع على فضائية " النهار"، أن الفن شيئ راقي و يخاطب المشاعر، مشيرة إلى أن ما يقدم للناس يجب أن يكون مؤثر فيهم.

و عن سؤالها برفض تقديم أم لـ محمد رمضان في أحد أعماله، قالت : هو غلط لما فكرني رفضاه و قصداه و وجهلى إتهام وحش قوي و بعتلى شتيمة"، موضحة لجوئها لدكتور "أشرف ذكي"، و معرفته برسالة محمد رمضان لها.

وأوضحت، أن محمد رمضان أنكر إرساله لهذه الرسائل لها، لافتا إلى أن أحد معجبينه هو القائم بذلك، معقبة : " الناس بتطلق عليا أم العظماء .. ومش عايزة إبني يطلع بلطجي"، وأن رفضها كان للدور و ليس محمد رمضان شخصيا و هذا كان سبب اعتذارها.


ماشوفتش جعفر العمدة لإنشغالي

وتابعت، إنها قبلت اعتذاره عن رسالته لها و ترى أنه حر بإختياراته وأعماله وكذلك هي، و أنها تقبل بالعمل معه عندما يقوم بأدوار مقبولة وقامت بالتصريح بذلك من قبل، و كان رد الآخر عليها أن الأم متوفية في العمل القادم.

وأكدت عدم رؤيتها لمسلسل "جعفر العمدة" لانشغالها برمضان، وإنها غير غاضبة منه لكن لا تحب الأدوار التي يقوم بتقديمها.

سميرة عبد العزيز محمد رمضان اشرف ذكي جعفر العمدة أخبار صدي البلد

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