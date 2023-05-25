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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير هام.. خبيرة أبراج: شهر سقوط الأقنعة وضغوط كبيرة لمواليد برج السرطان

الأبراج
الأبراج

حلت خبيرة الأبراج هالة حافظ ، ضيفة ببرنامج "الستات"، للتحدث عن حظوظ الأبراج هذا الشهر.

و أكدت "حافظ"، خلال لقائها ببرنامج "الستات "، المذاع على فضائية "النهار"، أن مواليد برج السرطان يجب أن يلزموا الحذر بداية من يوم 22 من شهر يونيو، و أن هذا الشهر به ضغوط كبيرة للسرطان.

وأوضحت خبيرة الأبراج، أن هناك بعض الأعداء سيقوموا بالظهور، ناصحة بعدم الدخول في أي خلافات خلال هذا الشهر، نظرا للإحساس استنزاف الطاقة وعدم القدرة على التبرير و المناهدة.

ونوهت"حافظ"، إلى أن هناك العديد من الإكتشافات للأعداء ستكون هذا الشهر باعتباره شهر سقوط الأقنعة و قفل الصفحات، موضحة أن الحسد و الروحانيات ستزيد لبرج السرطان لتتمكن من الحقيقة التي إختفت عنها. 
 

الأبراج الستات النهار السرطان خبيرة الابراج

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