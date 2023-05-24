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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو تعليم النواب : يجب تسلّح الطالب بالمهارة من مرحلة الابتدائي

التعليم
التعليم

قالت الدكتور أمل عصفور عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن التعليم اليوم لم يصبح معتمدا على التلقين فقط، بل يجب أن يكون الطالب من بداية التعليم الأساسي، مسلحا بالمهارة بجانب التعليم، ولذلك تعتبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء المجلس الأعلى للتدريب والتعليم خطوة ممتازة جدا.

وأضافت خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"، عبر فضائية،  "إكسترا نيوز"، أن المستثمر حاليا يسأل أولا عن العمالة المتعلمة المدربة، فبالتالي أصبح الخريج هو جزء من التنافسية في مجال الاستثمار والتنمية.

 

ولفتت إلى أن هناك 3 أضلاع تقدم الخدمة التعليمية يجب النهوض بها في وقت واحد، منهج ومعلم ومدرسة، المناهج تخضع للتطوير، ومعلم يتم تدريبه ليصبح قادرا على توصيل المعلومة طبقا للمعايير الدولية، ومدرسة تعتبر منزل الطالب الثاني، يتعلم فيها التعاون والعمل الجماعي وتنمية المواهب المختلفة.

وذكرت أننا في عالم سريع التغير، فلا يمكن الاكتفاء بالشهادة الجامعية للمعلم من كلية التربية، بل لا بد أن تتابع كليات التربية تدريب المعلمين بعد التخرج، لأنه قدوة تقف أمام الطلاب، ومن المهم رفع كفاءته في توصيل المعلومة وإدارة الفصل.

 

 تمثل عبئا ماديا على الأسرة

وشددت على أن الدروس الخصوصية قضية مهمة جدا، يجب دراستها ودراسة الأسباب التي تجذب الناس لها، على الرغم من أنها تمثل عبئا ماديا على الأسرة، كان يمكن توجيه هذا العبء إلى جهات إنفاق أخرى تحتاجها الأسرة.

لجنة التعليم مجلس النواب التعليم الأساسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمار والتنمية

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