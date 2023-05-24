الملايين قد يفقدون وظائفهم.. البيت الأبيض يتهم الجمهوريين بافتعال أزمة سقف الدين

هاجم البيت الأبيض المفاوضين الجمهوريين، متهمًا إياهم باحتجاز وظائف الطبقة الوسطى "كرهائن" و"الرضوخ" لمعظم الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سلط مسؤولو البيت الأبيض اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات النائب مات جيتز (جمهوري من فلوريدا) والتي قال فيها إن بعض الجمهوريين يشعرون أنه لا ينبغي عليهم التفاوض مع "الرهينة" في محادثات سقف الديون.

وأشار مسئولو البيت الأبيض إلى تصريحات جيتز بالقول إن الحزب الجمهوري قد خلق "أزمة مصطنعة" حول الجهود المبذولة لرفع سقف الديون.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية "هذه أزمة مصطنعة وواضحة وبسيطة"، مؤكدة أن حلها مسئولية كل نائب في الكونجرس.

وأضافت: "أنهم يقولون الشيء الهادئ بصوت عالٍ، في إشارة إلى الإيمان الكامل بالولايات المتحدة ومصداقيتها على أنها رهينة".

وانتقد أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء، الجمهوريين في مجلس النواب، حيث قال إنهم "يهددون بإيذاء ناخبيهم بشكل فعال ما لم يتم تلبية مطالبهم القصوى".

وأضاف بيتس أن الملايين قد يفقدون وظائفهم مع سحب الرعاية الصحية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد الدين، مؤكدًا أنهم سيواصلون المفاوضات حول التوصل لاتفاق بشأن الموازنة بنية حسنة.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئيس بايدن كارين جان بيير ، أن الاجتماع بين المفاوضين من الإدارة والجمهوريين في مجلس النواب الذي بدأ لا يزال مستمرًا، واصفة الاجتماعات بأنها "مثمرة" لكنها امتنعت عن تحديد موعد حديث بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قائلة إن هذا سيحدث "عندما يحين الوقت".

وأضافت: "سنمنح المفاوضين بعض الوقت".