عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملايين قد يفقدون وظائفهم.. البيت الأبيض يتهم الجمهوريين بافتعال أزمة سقف الدين

البيت الأبيض
البيت الأبيض

هاجم البيت الأبيض المفاوضين الجمهوريين، متهمًا إياهم باحتجاز وظائف الطبقة الوسطى "كرهائن" و"الرضوخ" لمعظم الأعضاء المحافظين في الحزب الجمهوري.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، سلط مسؤولو البيت الأبيض اليوم الأربعاء، الضوء على تصريحات النائب مات جيتز (جمهوري من فلوريدا) والتي قال فيها إن بعض الجمهوريين يشعرون أنه لا ينبغي عليهم التفاوض مع "الرهينة" في محادثات سقف الديون.

وأشار مسئولو البيت الأبيض إلى تصريحات جيتز بالقول إن الحزب الجمهوري قد خلق "أزمة مصطنعة" حول الجهود المبذولة لرفع سقف الديون.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية "هذه أزمة مصطنعة وواضحة وبسيطة"، مؤكدة أن حلها مسئولية كل نائب في الكونجرس.  

وأضافت: "أنهم يقولون الشيء الهادئ بصوت عالٍ، في إشارة إلى الإيمان الكامل بالولايات المتحدة ومصداقيتها على أنها رهينة".

وانتقد أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، في مذكرة صدرت اليوم الأربعاء، الجمهوريين في مجلس النواب، حيث قال إنهم "يهددون بإيذاء ناخبيهم بشكل فعال ما لم يتم تلبية مطالبهم القصوى".

وأضاف بيتس أن الملايين قد يفقدون وظائفهم مع سحب الرعاية الصحية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد الدين، مؤكدًا أنهم سيواصلون المفاوضات حول التوصل لاتفاق بشأن الموازنة بنية حسنة.

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للرئيس بايدن كارين جان بيير ، أن الاجتماع بين المفاوضين من الإدارة والجمهوريين في مجلس النواب الذي بدأ لا يزال مستمرًا، واصفة الاجتماعات بأنها "مثمرة" لكنها امتنعت عن تحديد موعد حديث بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قائلة إن هذا سيحدث "عندما يحين الوقت".

وأضافت: "سنمنح المفاوضين بعض الوقت".

البيت الأبيض أزمة سقف الدين محادثات سقف الديون السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

ترشيحاتنا

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ