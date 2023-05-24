الإعفاء من 80%.. مفاجأة مدوية لأصحاب غرامات التأخير في المدن الجديدة|فيديو

فجّر المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، مفاجأة بشأن الإعفاء من 80% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية وقطع الأراضي والمحال بالمدن الجديدة.

وأكد عمرو خطاب، في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، أن رفع عبء الغرامات أكثر بكثير من المستحقات، حيث إن هناك أشخاصًا يحجموا عن دفع الأقساط بسبب تراكم الغرامات، وهو ما يعرضه لأزمة قانونية ومادية.

وفي السياق نفسه أشار المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أنه يشترط سداد جميع المتأخرات للإعفاء من 80% من الغرامات.

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