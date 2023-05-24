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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير إيفاد في مصر: أزمة الغذاء تتزايد عالميا ومهتمون بالتنمية الزراعية

الزراعة
الزراعة

قال محمد عبد القادر، مدير صندوق التنمية الزراعية في مصر"إيفاد"، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو واحد من مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ومتواجد في مصر منذ 40 عامًا.

 

وأضاف"عبد القادر"، في لقاء خاص مع موفدة "القاهرة الإخبارية" من شرم الشيخ دينا سالم، على هامش اجتماعات البنك الأفريقى للتنمية، اليوم الأربعاء، أن الصندوق نفذ أكثر من 17 مشروعًا في مصر، وهو معني بالتنمية الزراعية والريفية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 3 مشاريع تغطي معظم محافظات مصر وتتركز في صعيد مصر.

وأوضح أن المشروعات الآن في مصر تتخطى الـ 400 مليون دولار، وأغلبها تهتم بتنمية الريف وبها مشروعات متعلقة بالتنمية الزراعية الريفية المتكاملة.

وتابع أن البنك الإفريقي لديه تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، مشيرًا إلى أن هناك تبادل أفكار بين الجانبين لاستقطاب موارد إضافية للمساهمة في تنمية الريف المصري.

وأشار إلى أن قضية الجوع تعد أساسية في العالم أجمع، خاصةً في مناطق الصراعات والتي تؤدي إلى كسر سلسلة الإنتاج في تلك المناطق، موضحًا أن ذلك يسبب نزوح المنتجين ما يؤثر على الأمن الغذائي.

 

 منظومة الغذاء العالمية

ولفت إلى أن صندوق التنمية الزراعية ليس معنيًا بالقضايا الإنسانية، لكنه معني بالقضايا التنموية ولكن نتجاوب مع الإشكالات العارضة في منظومة الغذاء العالمية.

صندوق التنمية الزراعية ر إيفاد الأمم المتحدة المشروعات اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

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