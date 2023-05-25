عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 : تقدم وظيفي

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 25 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

txt

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: اطلب الدعم

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الخميس 25 مايو 2023

اغتنم الفرصة ولا تخف من المجازفة والسعي وراء ما تريد، لذلك ، لا تتردد في التفكير خارج الصندوق.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت في علاقة فإن شريكك الآخر سيكون صخرتك اليوم، اعتمد عليهم للحصول على الدعم ، وثق في أنهم يساندونك.

‏توقعات برج الحوت صحيا

ستشعر بالنشاط والدافع للعمل على صحتك الجسدية اليوم، إنه يوم جيد أن تبدأ تمرينًا روتينيًا جديدًا أو تركز على نظام غذائي صحي، لا تخف من تجربة شيء جديد والخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، سترى نتائج إيجابية إذا التزمت بها.

توقعات برج الحوت المهني

إنه يوم عظيم للنمو والتقدم الوظيفي، لديك الكثير من الطاقة الإبداعية التي تتدفق من خلالك ، لذا استخدمها لصالحك، ستتمكن من ابتكار أفكار مبتكرة تنال إعجاب زملائك ورؤسائك.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

قد تشعر بأن وضعك المالي غير مؤكد بعض الشيء اليوم ثق أن الأمور ستنجح في النهاية، ولا تخف من طلب المشورة من شخص تثق به. 

برج الحوت برج الحوت صحيا برج الحوت وحظك اليوم برج الحوت وحظك اليوم الخميس توقعات برج الحوت توقعات برج الحوت صحيا توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

قرار في الأهلي بشأن كهربا

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

صاحب قسيمة «من يُؤتمن على العرض»: لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور|تفاصيل

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

إطلالة غريبة .. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في أحدث ظهور

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 : اجتهد

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: اهتم بصحتك العقلية

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تلفت نظر رئيسك

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: تمهل في الشراء

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: اطلب الدعم

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 24 مايو 2023: وظيفة جديدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

ترشيحاتنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش

إبراهيم عيسي يعلن عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ماذا كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية؟

نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانته.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

مشيرة خطاب: الرجل قد يكون ضحية التحرش.. والغرامة أفضل من الحبس|فيديو

وفاة نجمة الروك تينا تيرنر بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

بالفسفوري .. جومانا مراد تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها |شاهد

شبه الجلابية .. فتاة تثير السخرية بسبب فستان أونلاين | شاهد

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ