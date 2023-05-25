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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطرانية طهطا تحتفل بمرور 43 عاما على سيامة الأنبا إشعياء أسقفا

صدى البلد

صلى نيافة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة القداس الإلهي،  اليوم، في كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه أمه (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٩٥٠ من أبناء الإيبارشية في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بكنائس الإيبارشية.

كما شارك نيافته الصلوات نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بمدينة سيدني باستراليا، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وعدد آخر من الآباء الرهبان من أبنائها، حيث هنأ الآباء نيافة الأنبا إشعياء بمناسبة الذكرى الـ ٤٣ لسيامته أسقفًا على الإيبارشية، وسط حضور شعبي كثيف.

وأطلقت كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية في وقت سابق اليوم مبادرة جديدة لأبناء المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، يقوم خلالها كل ١٠ أشخاص (أصدقاء) بتجهيز عبوات تحوي مواد غذائية وغيرها من المواد وذلك لتقديمها لأخوة المسيح الأصاغر.

وتستهدف المبادرة التي حملت اسم "١٠ / ١٠ = ألف بركة" إعداد ١٠٠٠ عبوة (كرتونة) على أن يقوم أبناء كنائس القطاع بتعبئة الكرتونة في يوم كرنفالي يجهز له من الآن خدام وخادمات المراحل الثلاث، على أن يتضمن اليوم ألعابًا ترفيهية وفقرات متنوعة. 

وتحمل رؤية المبادرة غرس عادات وقيم مسيحية مثل العطاء ودعم روح مساندة الآخرين والمساهمة في تسديد احتياجاتهم، والعمل الجماعي وأن الإمكانات القليلة مع المشاركة تثمر ثمارًا كثيرة.

 بناءً على ما سبق جاء شعار المبادرة الآية "أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ" (يو ١٠ : ١٠) لإزكاء مفهوم الحياة الأفضل من خلال تعلم العطاء ومساعدة الآخرين من جهة، ومن جهة أخرى من خلال تقديم بعض الدعم لإخوتنا، للوصول بهم إلى "حياة افضل".

كان قطاع الكنائس ذاته نظمت العام الماضي مبادرة للأطفال بعنوان ٥ × ٥ = ٢٥ (مستوحاة من إنجيل متى، أصحاح ٢٥) حيث شارك أكثر من ٣٧٠٠ طفل في أعمال الرحمة، وأقيمت الاحتفالية خلال يوم كرنفالي حضره نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام للقطاع، والعديد من الآباء الكهنة والخدام.

الأنبا أشعياء مطران طهطا القداس الإلهي كاتدرائية الشهيدين كيرياكوس ويوليطه

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