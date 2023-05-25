كارثية .. قرار عاجل من الإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

أكد محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بنادي الإسماعيلي، أن خسارة الفريق اليوم أمام النجوم في الإسماعيلية، صعب للغاية على الجماهير والإدارة.

وتابع شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الهزيمة على ملعبنا في كأس مصر اليوم، هي نتيجة كارثية سوف تسجل في التاريخ".

وأضاف محمد شيحة: "مجلس إدارة النادي قرر خصم 20% من عقود اللاعبين بعد الهزيمة الكارثية اليوم، ونسعى للتركيز في الدوري".

واستطرد نائب رئيس الإسماعيلي: "لا مساس بالجهاز الفني أو رحيل حمزة الجمل المدير الفني للفريق، ولن يتم اتخاذ قرار ضده خاصةً أنه ناجح حتى الآن، وأي شخص يطلب رحيله لا يحب النادي ولديه مشاكل شخصية".

وقال : "نعتذر للجماهير على الهزيمة القاسية، ونعد بالعمل على تحقيق نتائج إيجابية في الدوري، والبقاء في المسابقة بموسم استثنائي للفريق".

واختتم: "محافظ الإسماعيلية وعد بصرف مرتبات للفريق، ولا يوجد أي دعم من الوزارة بسبب قرار رئاسة الوزراء، ولا نملك أي موارد، ونسعى لانتهاء هذا الموسم بنجاح".