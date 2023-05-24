العرابي: إثيويبا دائما تضع نفسها في موقف الضحية|فيديو

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن إثيوبيا تعتقد أنها تتحدث باسم القارة الإفريقية بسبب تواجد مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، لكن الدولة المصرية لا تعترف بهذا الوهم الإثيوبي على الإطلاق.

وأضاف العرابي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن إثيويبا دائماً تضع نفسها في موقف الضحية،مؤكداً أن إثيوبيا تعتقد أن مصر والسودان يشككان دائماً في نواياها.



أشار وزير الخارجية الأسبق إلى، أن الدولة المصرية نجحت في الرد السريع على إثيوبيا من خلال بيان رسمي يكشف عن مساعي إثيوبيا للتفرقة بين العلاقات المصرية والعربية الإفريقية.