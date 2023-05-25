كتلة الحوار.. أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني

أعلن المهندس باسل عادل، نائب وزير الشباب والرياضة السابق، تدشين أول كيان سياسي منبثق عن الحوار الوطني بعنوان “كتلة الحوار” بمشاركة عدد من السياسيين وأساتذة العلوم السياسية بالجامعات.

فعاليات الحوار الوطني

وقال المؤسسون، إنه "في يوم 23 مايو 2023، ومن رحم فعاليات الحوار الوطني، تم ميلاد مجلس أمناء "كتلة الحوار" ليكون عنوانا لتحالف بين مجموعة من لبنات (ثمرات) الشعب المصري، ليبرالية الهوى، مصرية الثقافة والهوية، تآلف مصري شعبوي نخبوي مستقل، من مثقفين وأكاديمين وتكنوقراط وسياسيين يجمعهم حب الوطن وإرادة النجاه من الواقع الضيق لأفاق رحبة من الحرية والرفاهة والعدالة".

وأضاف المؤسسون في بيان: نؤمن بما قاله أستاذنا عباس العقاد، إن العجز عن التفكير وعن الحياة مقترنان" وحاشا لله لمصرنا التي تعج بالحياة أن تعجز عن التفكير، لذا فنحن تحالف يؤمن بالفكر وقادته؛ ونقدر إنتاجات الشعوب وخبراتها؛ و نعتبرهما رافدين لتقديم الحلول و البدائل دون ممالئه أو ترصد، وبلا شماته أو خنوع".

وتابعوا: "وما الدهر في حال السكون بساكن؛ ولكنه مستجمع لوثوب" قالها مؤرخنا عبد الرحمن الجبرتي ناصحا وقد تلقفنا النصيحة وقرر المؤسسون تحويل السكون لأفكار ونصائح و الدفع بكل قوة للمساعده في طرح الحلول لمشاكلنا الاقتصادية و السياسية والاجتماعية قبل أن تنفجر في وجوهنا جميعا، و الوقوف في ظهر الوطن بالدعم حتي نعبر جميعا أزماتنا التي تهدد أمالنا في حاضر أكثر استقرارا وأمانا ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، فها نحن ندعو لعقد جديد من ( التوافقات الوطنية الكبري) بين الشعب والمعارضه وبين النظام السياسي؛ وأن نتفق الآن وليس غدا علي ضرورة الحوار و مد جسور الثقة لصالح الوطن والمواطن، فنحن جماعة تقدم حلولا و بدائل بديلا عن إلقاء التهم والشقاق".

وأردف المؤسسون: لا نقصي أحدا ونؤمن بالتنافس الحر تحت مظلة القانون؛ وننطلق من شرعية الدستور، التي تؤسس لقوة الشرعية الشعبية، و نعتبر ثورتا ( 25 يناير و30يونيو) المكون السياسي لحاضرنا ومستقبلنا، واللتان أسستا ( لجيل المعرفة السياسية) والذي يسعي لان يؤسس لمرحلة جديدة من النضج والوعي السياسي في منطقة بين التشدد والتهليل، و تؤمن أن قواعد الثقة والتعاون أولى من منصات السب والقذف من ناحية، وأدوم من الضغط و الإجبار من ناحية أخري ، نحن مذاق جديد من الطعوم السياسية فنؤيد الدولة و نساندها من صفوف المعارضه في مواجهة الخارج، كما نقف في مواجهة السلطة في اختلافات الداخل.

وقالوا: "نعلن اليوم بإسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا" تأسيس مجلس أمناء "كتلة الحوار" من أعضاء لجنة العشرين ( اللجنه التاسيسية) و نسعي لامتدادات للألاف من العشرينات الوطنية المخلصة، تلك أولى خطواتنا للانطلاق لمشروعنا السياسي "حزب الحوار" يوما ما".

وجاء تشكيل مجلس الأمناء كالآتي:

رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار دكتور باسل عادل

لجنة العشرين التأسيسية لكتله الحوار:

١- دكتور باسل عادل

السياسي والبرلماني ونائب وزير الشباب والرياضة السابق

٢- استاذ دكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث .

٣- دكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد والعميد السابق كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

٤- دكتوره غادة موسي استاذ مساعد بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة

٥- دكتور محمد القرماني أستاذ مساعد السياسات العامه بالجامعه الأمريكية

٦- دكتور حسن الحيوان استاذ اداره الاعمال بكليه التجارة جامعة عين شمس

٧- المهندس حسام علي السياسي الليبرالي

8- النائبة السابقة مارجريت عازر

٩- أستاذة سوزان حرفي السياسية والكاتبة

١٠- دكتور محمد عبد المجيد مدرس القانون التجاري و سياسي حزبي

١١- دكتور صديق عطية

١٢- دكتور جمال العسكري

١٣- دكتور جوده جلال الباحث الاقتصادي

١٤- استاذ جهاد عبود سياسي حزبي

١٥- استاذه دينا فاروق اعلاميه بالتلفزيون المصري

١٦- الاستاذ أسامة مرتضي - محامي

١٧- استاذ مصطفي كمال باحث سياسي

١٨- المهندس احمد اسماعيل سياسي ليبرالي

١٩- استاذه نورهان خميس حنفي

٢٠- الاستاذ عمرو الوزيري سياسي

٢١- الاستاذ عمرو عز سياسي

٢٢- احمد الغنام مساعد وزير القوي العامله الاسبق سكرتير اتحاد شباب عمال مصر مساعد رئيس حزب العدل.