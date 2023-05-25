تعادل إيجابي بين مانشستر سيتي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون، بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الموجبة الثانية والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

تقدم فودين بالهدف الأول لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة ٢٥، ثم تعادل إنسيسكو في الدقيقة ٣٨ لصالح برايتون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٨٩ نقطة، بينما يأتي فريق برايتون في المركز السادس برصيد ٦٢ نقطة.

وكان فريق مانشستر سيتي قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم قبل جولتين من نهاية المسابقة.