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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية : قضية الزيادة السكانية تتسبب في مشكلة كبيرة للمواطن والدولة

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكدت الدكتورة دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قضية الزيادة السكانية أحد القضايا التي يمكن أن تتسبب في مشكلة كبيرة للمواطن والدولة، ولابد من استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية.

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وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه الهدف الرئيسى من أي استراتيجية سكانية ليس أن نقول للناس لا تخلف ولا يكون لديك حرية الكافية أن يكون لديك أولاد ولكن هناك بعد أخر متعلق بخطورة الزيادة السكانية والحصول على حق الأسرة في تربية أبنائها .


وأشارت الدكتورة دينا هلالى، إلى أن "سنناقش خلال جلسات الحوار الوطني غدا أزمة زواج القاصرات وخطورة الزواج المبكر.

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