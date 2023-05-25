"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

أثارت سيدة اسكتلندية تدعى جو كاميرون والبالغة من العمر 74 عاما الجدل لدى رواد السوشيال ميديا تحملن جيناً فريداً يساعدها على العيش بدون قلق أو خوف أو ألم جسدي و قد يحسدها الكثيرون.

قد بدأ العلماء يدرسون حالتها لتطوير مسكنات خارقة ومضادة للألم وقد لاحظ العلماء بعد عمليات جراحية وذلك في وركها ويدها عدم وجود ألم، هو ذلك استجابة غير عادية لمثل هذه الإجراءات الطبية.

ووفقا لموقع Studyfinds على رغم من تشخيص إصابتها بتنكس حاد في مفصل الورك، لم تشعر كاميرون بأي ألم فهي تشفى بسرعة أكبر من أي شخص عادي، كما أن تركيبتها الجينية الفريدة تجعلها أقل قلقا ونسيانا إلى حد ما.