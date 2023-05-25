الزمالك يرغب في ضم مهاجم بيراميدز.. وفاركو يسعى للتعاقد مع عواد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض الأحاديث حول رغبة نادي الزمالك في ضم التونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كما ان النيجيري جون ايبوكا لاعب سيراميكا المعار لاهلي طرابلس من ضمن المرشحين مجددا للانتقال لصفوف الزمالك، وهناك امكانية لتفعيل بند شراءه من جانب النادي الليبي، ومن ثم الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "شيكابالا رفض الاعتزال والزمالك يدرس الابقاء عليه لموسم آخر، وانا مؤيد لرأي أوسوريو طالما اللاعب قادر على اللعب يجب الابقاء عليه".

وزاد: "فاركو يسعى للتعاقد مع محمد عواد الذي يتبقى فيه موسما واحدا بعد تعثر التجديد، وقد يدخل الحارس ضمن صفقة تبادلية بين الناديين".